Judo, tutte le azzurre eliminate prima dei quarti nel day-2 agli Europei di Montpellier

Sessione mattutina senza acuti al femminile per i colori azzurri nella seconda giornata dei Campionati Europei Individuali 2023 di judo, in corso di svolgimento fino a domenica 5 novembre sui tatami dell’Arena Sud de France di Montpellier. Le tre italiane in gara nel day-2 non sono riuscite infatti a superare lo scoglio degli ottavi di finale, uscendo definitivamente dalla corsa per le medaglie.

Flavia Favorini ha superato brillantemente al primo turno nei -63 kg la giovane georgiana Eter Askilashvili per ippon in 3’26”, ma agli ottavi ha avuto la peggio contro l’esperta portoghese Barbara Timo (due volte medagliata ai Mondiali) per waza-ari al Golden Score dopo aver portato la sua avversaria spalle al muro e molto vicina alla squalifica per somma di sanzioni.

Niente da fare nella stessa categoria di peso anche per la giovanissima esordiente Savita Russo, diciottenne fresca campionessa d’Europa tra le juniores, che paga l’inesperienza a questi livelli e perde al primo atto con l’ucraina Yuliia Hrebenozhko per waza-ari disputando comunque un buon combattimento e mettendo in mostra a sprazzi le sue qualità in fase offensiva.

Una vittoria ed una sconfitta infine nei -70 kg per Irene Pedrotti (convocata in extremis per sostituire l’infortunata Martina Esposito), brava ad imporsi sulla danese Laerke Olsen per somma di sanzioni prima di pagare dazio con la slovena Anka Pogacnik agli ottavi per waza-ari. Italia assente dunque nei ripescaggi e nel Final Block odierno per quanto riguarda le categorie femminili a Montpellier.

Foto: IJF