Judo, Lombardo subito fuori col giallo. Azzurri fuori dal podio anche nel day-2 agli Europei

Grande amarezza anche in campo maschile per l’Italia dopo le eliminatorie della seconda giornata dei Campionati Europei Individuali 2023 di judo, in corso di svolgimento fino a domenica 5 novembre sui tatami dell’Arena Sud de France di Montpellier. Nessuno dei tre uomini azzurri impegnati nel day-2 ha raggiunto l’obiettivo dei quarti di finale, dicendo di conseguenza addio alle medaglie continentali.

Giovanni Esposito, anche grazie ad un tabellone inizialmente abbastanza favorevole, ha superato in scioltezza i primi due turni nei -73 kg sconfiggendo il lettone Abulfazs Nasirovs (hansoku make) ed il lituano Kestutis Vitkauskas (ippon con due waza-ari) per poi fermarsi agli ottavi contro lo spagnolo Salvador Cases Roca (ippon per immobilizzazione).

Nella stessa categoria, il vice-campione mondiale in carica Manuel Lombardo è caduto nella trappola di un primo turno particolarmente insidioso contro il bulgaro Mark Hristov, cedendo al Golden Score per waza-ari dopo un match estremamente controverso e caratterizzato da una gestione arbitrale discutibile in più riprese (incomprensibile in particolare la scelta di assegnare e poi cancellare il terzo shido per passività a Hristov).

Nei -81 kg Antonio Esposito non è riuscito a raggiungere ai quarti il numero 1 al mondo Matthias Casse, uscendo di scena agli ottavi per mano dell’austriaco Wachid Borchashvili (che ha poi fatto l’impresa sconfiggendo il belga) per somma di sanzioni al Golden Score dopo aver battuto in precedenza per waza-ari lo spagnolo Alfonso Urquiza Solana.

Foto: IJF