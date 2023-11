Curling femminile, l’Italia liquida la Turchia per 10-4 in otto end nella seconda sfida degli Europei

Pronto riscatto dell’Italia femminile agli Europei 2023 di curling, partiti quest’oggi ad Aberdeen, in Scozia: dopo la battuta d’arresto mattutina contro la Germania all’esordio, nel secondo turno le azzurre Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), con Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) come alternate, liquidano la Turchia di Dilsat Yildiz, Oznur Polat, Ifayet Safak Calikusu e Berfin Sengul, con Mihriban Polat in qualità di alternate, con il netto score di 10-4, maturato dopo otto end di gioco.

La Turchia conquista il martello sfruttando un brutto tiro di Elena Antonia Mathis nel Last Stone Draw, ma l’ultimo tiro non aiuta le anatoliche, che nel primo end si fanno rubare la mano dalle azzurre, abili subito a scappare sul 2-0. In un match dalle percentuali comunque basse, le turche non ingranano, mentre l’Italia è lesta ad approfittare dei passaggi a vuoto delle avversarie: altra mano rubata nel secondo end, altri due punti marcati, ed è 4-0 per le azzurre. La Turchia riesce a sfruttare l’ultima stone nella terza ripresa e trova il primo punto del match.

L’Italia nel quarto end ha l’ultimo tiro per la prima volta nel match e le azzurre fanno subito fruttare il vantaggio, siglando tre punti e volando sul 7-1. Nuova mano rubata dalle azzurre nella quinta ripresa, e così a metà gara lo score recita 8-1. Al ritorno in pista le anatoliche si scuotono e marcano due punti, ma poi le azzurre, sfruttando l’ultima stone, ristabiliscono le distanze, portando il punteggio sul 10-3 al termine del settimo end. Nell’ottava ripresa la Turchia marca un solo punto con l’ultimo tiro e quindi, sullo score di 10-4, concede la vittoria all’Italia.

Foto: LaPresse