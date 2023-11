LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale per il bronzo degli Europei di curling 2023 tra Italia e Svizzera. Ad Aberdeen (Scozia) gli azzurri sfidano gli elvetici per strappare il gradino più basso del podio. Medaglia che allevierebbe la cocente delusione della beffarda sconfitta in semifinale.

Dopo il dominio incontrastato siglato nel round robin, la squadra guidata da Joel Retornaz ha sbattuto contro un rinvigorito Edin e l’avversa sorte. Diversi infatti i punti sfuggiti per millimetri agli azzurri nel match di stamane contro la Svezia. Questa sera dalle 20.00 il team di cui fanno parte anche Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Sebastiano Arman ed Alberto Pimpini (riserva) avrà l’occasione per agguantare un sempre importante podio continentale.

La finale per il bronzo degli Europei 2023 di curling inizierà alle 20.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport 2, ed in streaming su Eurosport, DAZN e The Curling Channel. OA Sport, come accaduto durante tutto l’arco della competizione, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!

