Curling, l’Italia femminile batte anche la Svezia e si giocherà con la Svizzera il primato agli Europei!

L’Italia continua a strabiliare agli Europei 2023 di curling e si regala un pomeriggio da sogno sconfiggendo la quotatissima Svezia per 9-8 al termine di una partita altamente equilibrata, appassionante e vibrante. La nostra Nazionale ha infilato la settima vittoria sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna) e si è confermata al secondo posto in classifica generale.

Le azzurre si sono quantomeno garantite la piazza d’onore al termine del round robin e domani (giovedì 23 novembre, ore 10.00) si giocheranno il primato contro la Svizzera, al comando da imbattuta con all’attivo otto affermazioni. In serata (ore 20.00) si disputerà la semifinale contro una tra Norvegia, Scozia e Svezia (la prima incrocerà la quarta, la seconda affronterà la terza).

Stefania Constantini (skip), Elena Mathis (third), Angela Romei (second) e Giulia Zardini Lacelli (vice-skip) hanno perso la mano in apertura per merito di una bella giocata di Isabella Wranaa, ma hanno prontamente pareggiato i conti nel secondo end (1-1) e grazie ai due punti marcati nella quarta frazione sono passate in vantaggio per 3-2. La reazione delle scandinave non si è fatta attendere e il quartetto gialloblù ha rimesso la testa avanti prima dell’intervallo, portando in casa un paio di stone utili per il 4-3.

Rocambolesco botta e risposta al ritorno sul ghiaccio: Constantini e compagne si esaltano firmando ben tre punti nel sesto parziale, ma il quartetto di Wranaa risponde pan per focaccia con tre punti che valgono il 7-6. Le azzurre sono abili a sfruttare il martello nell’ottavo gioco e con due punti di grande sagacia tecnica si portano sull’8-7. Le avversarie pareggiano i conti prima dell’end conclusivo (8-8), dove l’Italia può sfruttare il vantaggio dell’ultimo tiro a disposizione e marcare il punto che vale la vittoria di grande prestigio.

RISULTATI OTTAVA GIORNATA EUROPEI CURLING FEMMINILE

Italia vs Svezia 9-8

Svizzera vs Germania 8-6

Scozia vs Estonia 6-4

Norvegia vs Turchia 7-6

Danimarca vs Repubblica Ceca 9-2

CLASSIFICA EUROPEI CURLING FEMMINILE (dopo l’ottava giornata)

1. Svizzera 8 vittorie

2. Italia 7 vittorie

3. Norvegia 5 vittorie

3. Scozia 5 vittorie

3. Svezia 5 vittorie

6. Danimarca 3 vittorie

7. Estonia 2 vittorie

7. Germania 2 vittorie

9. Turchia 2 vittorie

10. Repubblica Ceca 1 vittoria

Foto: WCF