Curling, l’Italia annichilisce la Repubblica Ceca e centra la quinta vittoria consecutiva agli Europei di Aberdeen

Quinta vittoria in altrettanti incontri e conferma del primo posto solitario per l’Italia maschile agli Europei 2023 di curling, in corso ad Aberdeen, in Scozia: gli azzurri, inizialmente schierati con Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Alberto Pimpini come alternate, annichiliscono in appena sei end la Repubblica Ceca di Lukas Klima, Marek Cernovsky, Martin Jurik e Lukas Klipa, con Radek Bohac in qualità di riserva, costretta a concedere la vittoria sul punteggio di 8-1.

L’Italia conquista il martello, grazie ad un ottimo Last Stone Draw da parte di Retornaz e Giovanella, e fa subito fruttare il vantaggio dell’ultima stone a disposizione per marcare due punti. Gli azzurri imbrigliano molto bene i cechi e nella seconda ripresa rubano la mano, andando sul 3-0. La Repubblica Ceca si sblocca nel terzo end, grazie all’ultimo tiro, ma nella quarta ripresa l’Italia a sua volta ottiene un punto, portando lo score sul 4-1.

Il capolavoro azzurro, però, si concretizza nel quinto end, quando l’Italia, pur tirando prima degli avversari, manda in tilt i cechi e ruba ancora la mano, portando a casa questa volta ben tre punti, giungendo così a metà gara sul 7-1. Dopo la pausa l’Italia ritorna sul ghiaccio schierando Alberto Pimpini in luogo di Amos Mosaner: gli azzurri continuano a dominare il gioco e, nonostante l’ultima stone a disposizione degli avversari, rubano ancora la mano. Sotto 8-1, i cechi decidono di concedere la vittoria dopo sei end all’Italia.

