LIVE Irlanda-Italia, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: trasferta fondamentale, azzurri incerottati

Dopo il netto 7-0 inflitto a San Marino, l’Italia Under 21 torna in campo nuovamente per un’altra sfida della fase a gironi delle qualificazioni ai Campionati Europei di categoria che si giocheranno in Slovacchia a giugno 2025.

L’avversario che gli azzurrini saranno chiamati a superare sarà questa l’Irlanda che tanto bene sta facendo nel girone A. Sono in palio punti fondamentali per evitare il calcolo delle migliori seconde o per gli spareggi di novembre 2024 dove ci saranno in palio gli ultimi tre slot.

Data: 21/11/2023

Orario: 18.30

Canale TV: Rai 2, Rai Play

Probabili formazioni

IRLANDA U21 (4-2-3-1): Keeley; Curtis, O’Riordan, García MacNulty, Roughan; Adeeko, Lawal; Kenny, Healy, Leavy; Armstrong.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori; Bove, Casadei, Ndour; Volpato; Colombo, Gnonto.

