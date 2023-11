Salto con gli sci: Forfang fa sua la qualificazione domenicale a Ruka, Andrea Campregher 19°

Si è appena conclusa a Ruka la qualificazione della gara dal trampolino grande che conclude questo primo fine settimana di Coppa del Mondo di salto con gli sci. A portarsi al comando in vista delle fasi calde è Johann Andre Forfang, che raggiunge i 142.6 punti volando fino a 134.5 metri. Non la miglior misura, ma quella meglio calibrata.

Secondo e terzo i tedeschi Andreas Wellinger e Stephan Leyhe, distanziati di 1.1 e 1.3 punti nonostante salti più lunghi (136 e 139 metri rispettivamente). Quarta posizione per Ryoyu Kobayashi: il Concorde giapponese arriva a 140.6 punti e si pone per un decimo davanti al polacco Piotr Zyla.

In top ten anche Domen Prevc e Timi Zajc: per i due sloveni 136.8 e 136.3 punti. Quest’ultimo è anche lo stesso punteggio di Stefan Kraft, con l’austriaco che si conferma in buono stato. Ancora Slovenia al nono posto con Anze Lanisek a quota 133.7, mentre il tedesco Philipp Raimund è decimo a 131.4.

Chi può festeggiare una performance sicuramente valida è Andrea Campregher, il quale sfrutta la stanga 16 per arrivare a 130 metri corrispondenti a 118.4 punti e al 19° posto: lo rivedremo tra poco. Allo stesso modo, avanzano anche gli altri azzurri: Giovanni Bresadola e Francesco Cecon finiscono uno davanti all’altro con 103.7 e 103.3 punti rispettivamente, 29° e 30°, mentre resta il complesso (ma ieri buono) rapporto tra Alex Insam e Kuusamo: 95 punti, il che vuol dire 41° posto. Clamorosa è l’eliminazione di Kamil Stoch: con 87.5 metri e appena 50.4 punti, sembra che per il polacco i giorni migliori siano finiti.

