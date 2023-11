Su che canale vedere Sinner-Djokovic in tv: orario preciso 14 novembre, programma in chiaro, streaming

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nel secondo incontro delle ATP Finals 2023, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. All’esordio l’italiano ha surclassato il greco Stefanos Tsitsipas in due set e si è issato al comando del gruppo verde, mentre il serbo ha avuto la meglio sul danese Holger Rune soltanto al terzo set dopo due frazioni iniziali decise al tie-break. Il confronto si preannuncia altamente spettacolare e potrebbe essere decisivo per la qualificazione alle semifinali.

L’appuntamento è per martedì 14 novembre (non prima delle ore 21.00) al PalaAlpitour di Torino, dove il giocatore italiano avrà tutto il sostegno del pubblico per cercare la grande impresa contro il fuoriclasse balcanico. L’attuale numero 4 del ranking ATP incrocerà il numero 1 al mondo, contro cui ha perso i tre precedenti (due a Wimbledon, l’ultimo dei quali la scorsa estate). L’altoatesino è però entrato in una nuova dimensione e ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà l’avversario.

La partita tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. Il secondo canale del network pubblico sarà la casa dell’attesissimo big match, che potrà così essere guardato non soltanto dagli appassionati ma anche da un pubblico generalista che si sta sempre più avvicinando al tennis. Gli abbonati potranno gustarsi lo scontro anche sui canali di Sky, naturalmente a pagamento: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Nessuna trasmissione su Supertennis.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC ATP FINALS

Martedì 14 novembre

Ore 21.00 Novak Djokovic vs Jannik Sinner – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Questo il programma dettagliato di giornata: Gonzalez/Roger-Vasselin vs Gonzalez/Molteni alle ore 12.00; Tsitsipas vs Rune non prima delle ore 14.30; Dodig/Krajicek vs Granoller/Zeballos non prima delle ore 18.30. A seguire, e non prima delle ore 21.00, Djokovic vs Sinner.

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse