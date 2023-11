ATP Finals 2023, cosa deve fare Alcaraz per qualificarsi in semifinale: le possibili combinazioni

Al termine della seconda giornata del Gruppo Rosso del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis il russo Daniil Medvedev è già qualificato alle semifinali, mentre il connazionale Andrey Rublev è già eliminato.

L’altro posto al penultimo atto sarà affare tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev: venerdì 17 novembre, nell’ultima giornata, l’iberico affronterà Medvedev non prima delle 14.30, mentre il tedesco se la vedrà con Rublev non prima delle 20.30.

Carlos Alcaraz si qualificherà alle semifinali se batterà Medvedev oppure se perderà contro Medvedev e poi Rublev batterà Zverev, mentre Alexander Zverev si qualificherà alle semifinali se batterà Rublev dopo che Medvedev avrà battuto Alcaraz.

Medvedev sarà primo battendo Alcaraz oppure in caso di sconfitta contro Alcaraz in tre set e successiva vittoria di Zverev (che a quel punto sarebbe già eliminato) su Rublev, mentre sarà secondo in caso di sconfitta contro Alcaraz in due set oppure in caso di sconfitta contro Alcaraz in tre set e successiva vittoria di Rublev su Zverev.

Alcaraz sarà primo battendo Medvedev in 2 set oppure in caso di vittoria contro Medvedev in tre set e successiva vittoria di Rublev su Zverev, mentre sarà secondo in caso di vittoria contro Medvedev in tre set e successiva vittoria di Zverev (che a quel punto sarebbe già eliminato) su Rublev oppure in caso di sconfitta contro Medvedev e successiva vittoria di Rublev su Zverev.

Zverev sarà secondo in caso di vittoria contro Rublev e precedente vittoria di Medvedev su Alcaraz.

COMBINAZIONI GRUPPO ROSSO

1) Se Alcaraz batte Medvedev in 2 set e Zverev batte Rublev, allora Alcaraz è primo e Medvedev è secondo;

2) Se Alcaraz batte Medvedev in 3 set e Zverev batte Rublev, allora Medvedev è primo e Alcaraz è secondo;

3) Se Alcaraz batte Medvedev e Rublev batte Zverev, allora Alcaraz è primo e Medvedev è secondo;

4) Se Medvedev batte Alcaraz e Rublev batte Zverev, allora Medvedev è primo e Alcaraz è secondo;

5) Se Medvedev batte Alcaraz e Zverev batte Rublev, allora Medvedev è primo e Zverev è secondo.

In altre parole, essendo Alcaraz-Medvedev prevista prima di Rublev-Zverev:

a) Se Alcaraz batte Medvedev in 2 set, allora Alcaraz è primo e Medvedev è secondo (Rublev-Zverev diventa ininfluente);

b) Se Alcaraz batte Medvedev in 3 set, allora Alcaraz si qualifica per le semifinali e l’esito di Rublev-Zverev determina chi tra Medvedev ed Alcaraz è primo (Alcaraz è primo se vince Rublev, Medvedev è primo se vince Zverev);

c) Se Medvedev batte Alcaraz, allora Medvedev è primo e l’esito di Rublev-Zverev determina chi tra Alcaraz e Zverev è secondo (Alcaraz è secondo se vince Rublev, Zverev è secondo se batte Rublev).

CLASSIFICA GRUPPO ROSSO

1 Daniil Medvedev (Russia) 2 vittorie in 2 match, set 4-0 (100%), game 25-16 (60.98%) IN SEMIFINALE

2 Alexander Zverev (Germania) 1 vittoria in 2 match, set 2-3 (40%), game 28-27 (50.91%)

3 Carlos Alcaraz (Spagna) 1 vittoria in 2 match, set 3-2 (60 %), game 27-25 (51.92%)

4 Andrey Rublev (Russia) 0 vittorie in 2 match, set 0-4 (0%), game 13-25 (34.21%) ELIMINATO

