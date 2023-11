VIDEO Jannik Sinner: il bambino emozionato lo incoraggia con il pugno e lui sorride

Bella scena catturata dalle telecamere di Sky Sport ieri sera, prima del match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo Verde delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis: al momento dell’ingresso in campo Jannik Sinner è stato accompagnato in campo da un bambino che lo ha incoraggiato con il pugno.

Nonostante la concentrazione a pochi minuti dall’incontro, poi vinto, contro il danese Holger Rune, l’azzurro si è sciolto in un sorriso con cui ha risposto all’incoraggiamento del bambino, ricambiando il pugnetto ed andando poi a sedersi in panchina prima della sfida.

VIDEO JANNIK SINNER INCORAGGIATO DAL BAMBINO





Foto: LaPresse