Calendario semifinali ATP Finals 2023: orari Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic, tv, streaming

Sono noti i nomi dei quattro semifinali delle ATP Final 2023 di tennis. Al Pala Alpitour di Torino assisteremo alle seguenti sfide: Jannik Sinner contro Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz opposto a Novak Djokovic. Questo è l’esito della fase a gironi, dal sapore storico in casa italiana dal momento che mai nessun rappresentante del Bel Paese era riuscito a spingersi a tanto.

L’altoatesino dovrà quindi affrontare il russo (n.3 del mondo), secondo nel Gruppo Rosso, in un confronto che sta diventando una consuetudine, tenendo presente gli incroci recenti nelle Finali a Pechino e a Vienna, nelle quali Jannik è stato in grado di invertire una tendenza decisamente negativa contro il moscovita. Sono arrivate, infatti, le prime due vittorie contro Medvedev e l’azzurro spera di replicare ovviamente.

Nell’altra sfida, Alcaraz affronterà Djokovic in una grande Classica del tennis mondiale, citando ad esempio la Finale a Wimbledon vinta dallo spagnolo e quella del Masters1000 di Cincinnati vinta dal serbo. Un confronto che si presenta molto equilibrato tra due eccellenze del circuito.

Per le Nitto ATP Finals 2023 di tennis la diretta tv sarà fruibile per tutti i match su Sky Sport Tennis, per i singolari anche su Sky Sport Uno, e per l'incontro di Sinner anche su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile per tutti i match su Tennis TV, Sky Go e Now, e per l'incontro di Sinner anche su Rai Play.

CALENDARIO SEMIFINALI ATP FINALS 2023

Sabato 18 novembre – orario da definire (non prima delle 14.30 o non prima delle 21.00)

Jannik Sinner (Italia) – Daniil Medvdev (Russia)

Carlos Alcaraz (Spagna) – Novak Djokovic (Serbia)

CALENDARIO ATP FINALS 2023

Semifinali

Sabato 18 novembre – Sessione Pomeridiana – Doppio (12.00) – Singolare (non prima delle 14.30)

Sabato 18 novembre – Sessione Serale – Doppio (non prima delle 18.30) – Singolare (non prima delle 21.00)

Finali

Domenica 19 novembre – Sessione unica – Doppio (15.00) – Singolare (non prima delle 18.00)

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutti i match su Sky Sport Tennis, i singolari anche su Sky Sport Uno, l’incontro di Sinner anche su Rai 2 HD ed in differita nella notte su Rai Sport HD, differita dell’altra semifinale alle 23.00 su SuperTennis HD.

Diretta streaming: tutti i match su Tennis TV, Sky Go e Now, l’incontro di Sinner anche su Rai Play, che lo manderà in differita anche nella notte, differita dell’altra semifinale alle 23.00 su SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per entrambe le semifinali del torneo di singolare su OA Sport.

