Judo, Andrea Carlino eliminato nei ripescaggi dei -60 kg negli Europei 2023. Nessun azzurro al Final Block

Terminata la fase eliminatoria della prima giornata degli Europei di judo di scena a Montpellier (Francia). Sul tatami dell’Arena Sud de France, sono andati in scena gli incontri di cinque categorie di peso: –60 e -66 kg uomini e -48, -52 e -57 kg donne. Soffermandoci sulla competizione maschile, in casa Italia hanno risposto presente Angelo Pantano (60 kg), Andrea Carlino (60 kg), Fabio Basile (66 kg) e Matteo Piras (66 kg).

Sorteggio poco benevolo nei vari incroci per il Bel Paese. Piras ha dovuto affrontare nel primo turno il forte azero Yashar Najafov, n.8 del ranking e vincitore in stagione del Grand Slam a Baku. Il judoka nostrano ha dato tutto quello che aveva, trovandosi nella condizione di due shido come il suo avversario. Najafov, però, è stato abilissimo nel ribaltare Piras con un’ottima proiezione e nel conseguire il waza-ari.

Per quanto riguarda Pantano, superato con l’ippon lo sloveno David Starkel, il nostro portacolori ha dovuto sfidare il n.1 del seeding, lo spagnolo Francisco Garrigos. Dopo una prima fase molto intensa nella quale l’italiano ha tenuto testa al forte rivale, la pressione dell’iberico è stata tale che l’ippon si concretizzasse in maniera inesorabile.

Il migliore della truppa italica è stato Andrea Carlino, inserito nello spicchio di tabellone dell’azero Balabay Aghayev (n.2 del seeding). Il nostro portacolori ha sconfitto il portoghese Rodrigo Costa Lopes per effetto dei tre shido al Golden Score. Successivamente, Carlino ha saputo tenere botta ai tentativi di ribaltamento del fortissimo azero e sempre per effetto delle tre ammonizioni ha prevalso nel Golden Score. Tuttavia, l’ostacolo rappresentato dal francese Luka Mkheidze si è rivelato troppo complicato (doppio waza-ari). Nei ripescaggi, il judoka nostrano ha affrontato il belga Jorre Verstraeten e il ribaltamento effettuato da quest’ultimo non gli ha dato chance (ippon).

Poca gloria anche per Fabio Basile. Messo a segno un waza-ari nel primo turno contro l’ungherese Bence Pongracz, il campione olimpico di Rio 2016 della categoria è stato affossato dallo spagnolo David Garcia Torne, dopo che entrambi erano arrivati a una situazione di due shido per parte. Un vero peccato per Basile. Di conseguenza, al Final Block (inizio ore 16.00), non ci sarà alcun azzurro.

Foto: IJF