Jannik Sinner spiega il ritiro a Parigi-Bercy: “Meno di 12 ore per riposarmi, ATP Finals e Coppa Davis importantissime”

Jannik Sinner conclude anzitempo il suo cammino nel Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 e decide di non scendere in campo contro l’australiano Alex De Minaur agli ottavi di finale. Il numero 4 del tennis mondiale, reduce dalla vittoria notturna al debutto nel tabellone principale francese sull’americano Mackenzie McDonald, non ha recuperato in tempo per il match odierno (previsto alle ore 17) optando per il forfait.

“Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita“, spiega il 22enne altoatesino in un post su Twitter a proposito della scelta di non proseguire il torneo.

“Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo. Le prossime settimane con le ATP Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza!“, conclude Sinner. Mirino puntato dunque sulle Finals di Torino (12-19 novembre) e sulla fase finale della Coppa Davis a Malaga (21-26 novembre, ma il quarto di finale Italia-Olanda si disputerà il 23).

La decisione di Jannik e del suo team è assolutamente condivisibile, nell’ottica di ridurre il rischio di un eventuale infortunio a ridosso di due appuntamenti fondamentali come le Finali ATP in casa (in cui sarà n.4 del seeding con ambizioni importanti) e la fase a eliminazione diretta di Coppa Davis con la maglia azzurra.

