Italia-Slovenia, le formazioni per la semifinale di BJK Cup: Garbin conferma le singolariste

L’Italia affronterà la Slovenia nella semifinale della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali di tennis femminile. Le azzurre scenderanno in campo sul cemento indoor di Siviglia (Spagna) a partire dalle ore 10.00 per andare a caccia della qualificazione all’atto conclusivo della prestigiosa kermesse. Le nostre portacolori hanno tutte le carte in regola per battere le balcaniche e regalarsi la sfida da sogno contro la vincente di Repubblica Ceca-Canada.

La capitana Tathiana Garbin ha scelto la formazione per la sfida da dentro o fuori in terra iberica. Sono state confermate le singolariste che hanno giganteggiato contro Francia e Germania nella fase a gironi. Ad aprire le danze sarà Martina Trevisan (numero 43 del ranking WTA), poi a seguire spazio a Jasmine Paolini (numero 30 al mondo). Per il doppio sono state nominate Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, ma Garbin potrà cambiare la coppia fino a pochi minuti prima dell’inizio della partita.

Andrej Krasevec, capitano della Slovenia, ha risposto con le due annunciate singolariste della vigilia, quelle capaci di fare la differenza nel girone contro Australia e Kazakhstan. Kaja Juvan (numero 104 al mondo) affronterà Trevisan, mentre Tamara Zidansek (numero 100 del ranking WTA e già semifinalista al Roland Garros) se la dovrà vedere contro Paolini. Per il doppio sono state annunciate proprio Juvan e Zidansek in coppia.

FORMAZIONI ITALIA-SLOVENIA, SEMIFINALE BJK CUP

Primo singolare: Martina Trevisan (numero 43) vs Kaja Juvan (numero 104)

Secondo singolare: Jasmine Paolini (numero 30) vs Tamara Zidansek (numero 100)

Doppio: Martina Trevisan/Elisabetta Cocciaretto vs Kaja Juvan/Tamara Zidansek (sono ammessi cambi prima della partita)

Foto: Fran Santiago/Getty Images for ITF