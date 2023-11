Italia-Olanda, Coppa Davis 2023: programma, orari, tv, streaming. Data e convocati

Giovedì 23 novembre, alle ore 10.00, l’Italia affronterà a Malaga (Spagna) l’Olanda per le Finali di Coppa Davis 2023. La squadra capitanata da Filippo Volandri andrà in caccia della celebre Insalatiera e solo una volta nella storia si è riusciti a conquistarla. Il riferimento è alla celebre edizione del 1976, quando la squadra guidata da Nicoa Pietrangeli e con Adriano Panatta seppe centrare questo obiettivo.

Non sarà un match semplice dal momento che i Paesi Bassi sono una squadra molto compatta. Una formazione che non ha il fuoriclasse, ma che ha tra le sue fila dei tennisti molto solidi e soprattutto un doppio decisamente di qualità.

Volandri spera di poter contare sulla spinta di Jannik Sinner, che a Torino ha fatto vedere cose straordinarie, vista la Finale raggiunta alle ATP Finals. L’altoatesino sarà il n.1 della squadra e potrebbe trascinare i suoi compagni alla realizzazione di un sogno.

Italia e Olanda scenderanno in campo giovedì 23 novembre con inizio fissato non prima delle ore 10.00. Il programma prevede come da tradizione i due singolari più il doppio. La copertura è affidata a Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2.

Infine, sarà possibile vedere gli incontri di Coppa Davis anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) ma solamente in differita. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP).

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2023 CON ITALIA-OLANDA

Giovedì 23 novembre

Ore 10:00 Italia-Olanda

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in differita su SuperTennis

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport

CONVOCATI ITALIA-OLANDA

ITALIA: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli.

OLANDA: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer.

Foto: LaPresse