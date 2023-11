Italia-Macedonia del Nord oggi in tv: orario, programma, streaming, probabili formazioni, Qualificazioni Europei 2024

Prosegue il percorso dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024 di calcio. La nostra Nazionale, reduce dalla netta vittoria contro Malta e dalla sconfitta subita contro l’Inghilterra a Wembley, è obbligata a fare quattro punti nelle due partite rimaste contro Macedonia del Nord e Ucraina per non passare dai play-off.

Gli azzurri occupano il terzo posto nel girone con 10 punti, a -3 dall’Ucraina con una partita in meno e -6 dall’Inghilterra, già certa del primato nel raggruppamento e del pass per gli Europei. Gli uomini di Luciano Spalletti incroceranno la Macedonia del Nord oggi alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma: una sfida che rimembra i fantasmi della partita di Palermo che segnò l’eliminazione dai Mondiali dell’allora formazione di Mancini. In caso di successo questa sera, basterebbe un pareggio nella gara di Leverkusen contro l’Ucraina che sarà lo scontro diretto per la qualificazione

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Italia-Macedonia del Nord, partita valida per la qualificazione agli Europei 2024 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. All: Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. All: Milevski.

QUANDO GIOCA L’ITALIA QUESTA SERA

Venerdì 17 novembre

Ore 20.45 Italia-Macedonia del Nord – Diretta tv su Rai 1

COME VEDERE LE PARTITA DELL’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse