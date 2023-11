Calcio, Ucraina ed Italia pareggiano a Leverkusen: gli azzurri si qualificano agli Europei 2024!

Sul campo neutro della BayArena di Leverkusen, in Germania, il match valido per l’ultima giornata delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2024 tra Ucraina ed Italia si conclude a reti inviolate: lo scontro diretto per arpionare il secondo posto alle spalle dell’Inghilterra nel Girone C vede così la selezione azzurra, che aveva due risultati a disposizione, staccare il pass per la manifestazione continentale che si terrà proprio in Germania, in cui la Nazionale di Luciano Spalletti potrà difendere il titolo.

Nel primo tempo ci sono pochi sussulti, ma sono tutti di marca azzurra: al 7′ la conclusione di Chiesa, redivivo in azzurro, manca lo specchio di un soffio, mentre alla mezz’ora Trubin si supera sulla conclusione di Frattesi. Nel mezzo l’ammonizione a Buongiorno per una trattenuta.

Nella ripresa Spalletti gioca la carta Scamacca in luogo di Raspadori, ma è l’Ucraina a rendersi pericolosa al 66′ con Mudryk che prova i riflessi di Donnarumma, il quale risponde presente. Al 71′ entrano Politano e Cristante al posto di Zaniolo e Jorginho, poi Konoplya finisce sul taccuino dei cattivi. L’Ucraina sfrutta tutti i cambi nel finale per provare l’assalto decisivo, a cui Spalletti risponde con Kean al posto di Chiesa e Darmian per Politano.

In pieno recupero un episodio contestato: Mudryk va a terra dopo un contatto in area con Cristante, ma l’arbitro fa subito segno di proseguire. L’azione va avanti mentre il VAR è al lavoro, ed al termine della fase di gioco il direttore di gara fa chiaramente segno che nulla di irregolare è stato rilevato. Dopo 7 minuti di recupero finisce il match e l’Italia può festeggiare una sofferta qualificazione.

