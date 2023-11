Italia, attenta all’Olanda in Coppa Davis! Primo singolare difficile, azzurri sfavoriti in doppio

Dopo la meravigliosa settimana di Jannik Sinner a Torino, il tennis italiano vira la sua attenzione su Malaga, dove da giovedì l’Italia andrà a caccia della conquista della Coppa Davis. Un compito davvero arduo per la formazione di Filippo Volandri, che, nonostante la presenza del suo numero uno, si presenta in Spagna con qualche incertezza e con molto incognite.

Già la sfida dei quarti contro l’Olanda non lascia assolutamente tranquilli i tifosi italiani. Botic Van de Zandschulp e Tallon Griekspoor sono due buonissimi singolaristi, ma è soprattutto il doppio l’arma di forza della squadra olandese, cosa che invece non lo è per niente in casa Italia, dove forse è proprio il punto debole.

Il Sinner visto a Torino non dovrebbe avere problemi contro un avversario, seppur ostico, come Griekspoor, che è comunque il numero 23 della classifica mondiale. Decisamente meno certezze per il primo singolare, dove l’Olanda andrà a schierare Botic Van de Zandschulp, che occupa la posizione 51 del ranking ATP. L’olandese sarebbe dietro in classifica ai vari Musetti, Arnaldi e Sonego, ma lo stato di forma dei tre azzurri desta grande preoccupazione.

Non che il momento di Van de Zandschulp sia eccezionale, ma comunque l’olandese ha ottenuto qualche vittoria di rilievo negli ultimi mesi (successi sull’americano Paul e sul francese Mannarino), mentre i tre azzurri sopra citati sono abbastanza in crisi. Musetti sul cemento indoor ha dimostrato di non trovarsi proprio a suo agio, Arnaldi è fermo da molte settimane, mentre Sonego continua ad essere un po’ troppo altalenante.

Proprio il primo singolare è assolutamente fondamentale per l’Italia, visto che la vittoria di Sinner appare abbastanza certa. Il 2-0 porterebbe gli azzurri in semifinale, mentre con un 1-1 dopo i singolari sarebbe l’Olanda a vedere vicinissima la qualificazione. Il doppio composto da Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer fa davvero tantissima paura, visto che si parla di due specialisti, mentre la coppia azzurra sarà abbastanza improvvisata.

In Coppa Davis l’Italia negli ultimi anni ha sempre vissuto delle epiche battaglie e purtroppo spesso si sono concluse con un’amara sconfitta in doppio. Contro l’Olanda i singolari saranno veramente decisivi, con gli azzurri che sono favoriti e cercheranno di raggiungere ancora una volta la semifinale.

FOTO: LivePhotoSport