Hockey ghiaccio: Bolzano vince ancora nella domenica di ICE League. Asiago si arrende al Salzburg

Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane impegnate questa domenica nel Campionato Ice League 2023. Bolzano ha infatti confermato il suo stato di forma incasellando l’ennesimo risultato positivo consecutiva, mentre Asiago ha trovato il KO contro la prima della classe.

Trionfo convincente per le Foxes, abili a imporsi con un netto 4-1 sul Voralberg. Un match iniziato in salita in quanto, dopo un primo periodo a reti bianche, è Patstujov ad aprire le marcature al 10:36 del secondo turno, salvo poi subire il pareggio da parte di Miglioranzi dopo appena due minuti. Sarà nell’ultimo atto che i padroni di casa metteranno il turbo, andando a segno con Gazley (4:37), Ford (6:50) e di nuovo Gazley (10:29).

Lotta, ma alla fine cede invece la squadra veneta contro la capolista Salzburg, coraggiosa a reagire con personalità al provvisorio 0-1 di Thaler (1:33), prima ripristinando gli equilibri con Rapuzzi (11:44), poi marcando addirittura la rete del 2-1 con McShane (19:59). La squadra capolista riesce a pareggiare al 14:01 con Hochkofler (14:01), spadroneggiando in lungo e in largo poi nel terzo e ultimo periodo segnando quattro goal con Wimmer (8:30), Bourke (16:50), Robertson (18:51) e Thaler (19:46).

L’ICE League tornerà il 28 novembre

Foto: Antonello Vanna