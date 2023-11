Hockey ghiaccio: in Alps League vittorie per Vipiteno, Cavaliers, Merano e Fassa

Un altro sabato sera della stagione regolare dell’Alps Hockey League di hockey su ghiaccio è andato in archivio. Tante erano le squadre impegnate in pista. Ecco come sono andate le cose.

Successi per Vipiteno, 5-2 sull’EC-KAC Future Team, per gli Unterland Cavaliers, addirittura 10-2 sull’HK RST Pellet, e dei Fassa Falcons, per 7-3 sull’EC Die Adler.

Nell’incrocio tutto italiano invece fra Merano e Cortina, sono stati i primi a spuntarla per 4-3, in un confronto acceso sino all’ultimo.

Infine la sconfitta del Gherdeina, fra le mura amiche, per 3-4 all’overtime contro gli Steel Wings Linz.

Il torneo torna in scena domani sera, con il Renon che farà visita all’EHC Lustenau.

Foto: Max Pattis