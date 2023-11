Golf, Van Rooyen si impone nel World Wide Technology Championship, beffato nel finale Kuchar

Si è concluso il World Wide Technology Championship 2023 con un finale a dir poco emozionante. Ha dell’incredibile quanto fatto dal sudafricano Erik Van Rooyen nelle ultime nove buche per aggiudicarsi il torneo con uno score complessivo che recita -27. Van Rooyen si impone sul campo disegnato da Tiger Woods sfoderando una prestazione paurosa con due birdie e un eagle nelle ultime tre buche e una rimonta eccezionale su Matt Kuchar.

Sul percorso par 72 dell’El Cardonal di Los Cabos (Baja California Sur, Messico) grandi emozioni e beffa atroce per Kuchar, che sognava il decimo titolo in carriera e il ritorno alla vittoria dopo più di quattro anni. Lo statunitense sembrava lanciato verso il traguardo sul tee della 15 con due colpi di vantaggio sul più immediato inseguitore, ma si è dovuto arrendere ad uno scatenato Van Rooyen. Sudafricano che è partito a rilento ma al giro di boa dell’ultimo round ha decisamente pigiato il piede sull’acceleratore (seconde nove chiuse con un irreale 29, -7). Van Rooyen si è reso protagonista di un finale eccezionale con il birdie alla 16, un lungo putt per un altro birdie alla 17 e l’eagle perfetto par 5 della 18 nella sua settantaduesima buca. Secondo successo sul PGA Tour per il “baffo” sudafricano, che si porta a casa la prima moneta in una settimana che metteva in palio in totale 8.2 milioni di dollari.

Alla fine Kuchar si è dovuto accontentare della seconda posizione a pari merito con il colombiano Camilo Villegas, protagonista proprio con Kuchar e con Van Rooyen di una lotta serrata in tutto l’ultimo giro su un campo all’esordio nel PGA Tour e decisamente promosso. Kucher e Villegas chiudono il torneo con un punteggio totale di -25, a due colpi dal leader e con una lunghezza di vantaggio sul quarto posto. Appena dietro a loro troviamo in solitaria un altro americano, Justin Suh, che con un 65 finale e un totale di -24 anche lui ha sognato di centrare il bersaglio grosso.

Scorrendo la top-10 a pari merito in quinta posizione con un totale di -22 troviamo gli americani Andrew Putnam e Ryan Palmer, che quest’oggi hanno girato rispettivamente in 62 e 64. Settima piazza a -21 in coabitazione per un altro rappresentante a stelle e strisce, Chesson Hadley, anche lui autori di un ultimo giro davvero notevole (63), con il canadese Mackenzie Hughes, autore di un buon birdie alla sua settantaduesima buca. Nona posizione in solitaria con lo score di -20 per Carson Young mentre raccoglie la decima posizione in rimonta uno dei favoriti della vigilia, la stella svedese dell’ultima Ryder Cup Ludvig Aberg, che dopo un terzo giro sottotono fa vedere tutte le sue qualità nella domenica. Con lui a pari merito a -19 ci sono anche Akshay Bhatia, Austin Cook, Nate Lashley e Sam Ryder.

Foto: LaPresse