Golf, Greyserman irrompe al comando del Baycurrent Classic a metà gara

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari), evento nipponico che da questa stagione prende il posto del Zozo Championship. Dopo 36 buche guida la classifica Max Greyserman. L’americano è ora il solo leader con lo score di -12 (130 colpi) grazie ad un superbo round da -8 bogey free.

Per il battistrada ben quattro lunghezze di margine sui connazionali Xander Schauffele ed Alex Smalley, e sullo svedese Alex Noren (foto). -7 e quinta posizione per gli statunitensi Brian Campbell e Sahith Theegala, per il sudcoreano Kim Si Woo, ed infine per il colombiano Nicolas Echavarria. Alle spalle di Greyserman la classifica è cortissima con 42 protagonisti che hanno chiuso i primi due giri con punteggi al disotto del par.

Sul percorso par 71 dello Yokohama Country Club (Prefettura di Kanagawa, Giappone) chiudono la top ten al nono posto con il punteggio di -6 il filippino Rico Hoey, il sudafricano Garrick Higgo ed il padrone di casa Kazuki Higa. -5 e dodicesima piazza per il gruppetto composto dal taiwanese Kevin Yu, dal colombiano Camilo Villegas, e dagli americani Beau Hossler, Kevin Roy, William Mouw e Keith Mitchell.

Soltanto 28° l’idolo di casa Hideki Matsuyama, che a metà gara registra lo score di -2 al pari dei connazionali Kota Kaneko e Keita Nakajima. Nella notte italiana spazio al terzo round che ci dirà di più circa le velleità di successo di Greyserman. Il trentenne del New Jersey va a caccia del suo primo titolo nel PGA Tour dopo aver ceduto alle buche di playoff nel Rocket Classic.