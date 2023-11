Golf, Nikhil Rama si issa al comando dello Joburg Open. Manassero e Laporta superano il taglio

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia in uno dei due appuntamenti settimanali che coincidono con l’avvio ufficiale della stagione 2024. Siamo giunti al termine del secondo round dello Joburg Open (montepremi 20,5 milioni di rand), evento nato nel 2007 ed organizzato in collaborazione tra tour europeo, Asian Tour e Sunshine Tour,

Dopo le prime 36 buche sono i padroni di casa a dettare legge. In prima posizione troviamo Nikhil Rama, che guida la leaderboard con lo score di -13 (127 colpi). Il sudafricano vola in vetta grazie ad un round da -8 bogey free impreziosito dall’eagle alla buca 3. Per lui una lunghezza di margine sul connazionale Thriston Lawrence, e tre sugli altri sudafricani Dean Burmester e Jaques Kruyswijk. -9 e sesta piazza per un altro rappresentante del Paese Arcobaleno, ovvero Zander Lombard, seguito rispettivamente ad uno e due colpi dai connazionali Jaco Prinsloo e Darren Fichardt.

Sul percorso par 70 dell’Houghton Golf Club di Johannesburg (Sudafrica) il dominio dei padroni di casa è parzialmente interrotto da coloro che chiudono la top ten in ottava posizione. Con lo score di -5 troviamo infatti l’americano Chase Hanna, gli inglesi Dan Bradbury e Ross Fisher, lo spagnolo Manuel Elvira, il finlandese Tapio Pulkkanen, ed infine i sudafricani Dylan Frittelli, Dean Germishuys e Dylan Mostert.

Per trovare il primo degli italiani bisogna purtroppo scorrere ancora la classifica. Al 44° posto con il punteggio di -1 troviamo Francesco Laporta, che supera di slancio il cut grazie ad un buon giro da -2. Continua invece il percorso alla pari con il par per Matteo Manassero. Il veronese gira per la seconda volta consecutiva a 70 ed apre il suo nuovo ritorno sul massimo circuito superando il taglio del venerdì in 59esima piazza. Nulla da fare infine per Andrea Pavan e Renato Paratore (73esimi con +1), e Lorenzo Scalise (98° con +3).

Foto: Federgolf