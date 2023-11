Golf, Joel Moscatel al comando dell’Australian PGA Championship dopo il primo round

La stagione 2024 del DP World Tour inizia ufficialmente con un appuntamento nella terra dei canguri. Spazio infatti al Fortinet Australian PGA Championship (montepremi 2 milioni di dollari australiani), evento organizzato in coabitazione tra tour europeao, PGA Tour of Australasia e OneAsia Tour. Al termine della prima tornata guida la classifica il solo Joel Moscatel.

Il golfista spagnolo comanda la leaderboard grazie ad un giro da -8 (63 colpi) bogey free. Per lui una lunghezza di margine sull’australiano Min Woo Lee e due sull’altro padrone di casa John Lyras. Quarta posizione con lo score di -5 per un nutrito gruppo di partecipanti composto dal nipponico Ryo Hisatsune, dallo scozzese Connor Syme e dagli australiani Adam Scott (foto), Lucas Herbert, Connor McKinney e Sam Brazel.

Sul percorso par 71 del Royal Queensland Golf Club di Brisbane (Queensland, Australia) chiudono la top ten con il punteggio di -4 l’inglese David Horsey, il giapponese Rikuya Hoshino, ed infine gli australiani Curtis Luck, Scott Strange, Curtis Bautista e Samuel Eaves. Classifica chiaramente molto corta dopo le prime 18 buche, con ben 72 partecipanti che hanno chiuso il loro esordio con punteggi al di sotto del par.

C’è anche un pizzico di Italia in questo avvio di stagione. Complice la concomitanza di due tornei, si gioca infatti anche lo Joburg Open in Sudafrica, Pietro Bovari ha colto l’occasione per volare sino in Australia. Il classe 2001 milanese ha chiuso il suo esordio in 91esima posizione dopo il +1 del giovedì oceanico. Il giovane azzurro è ancora in piena lotta per superare il taglio.

