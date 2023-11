Ginnastica artistica, Italia quarta alla Swiss Cup con Esposito e Abbadini. Vincono gli USA di Carey

Ultime gare della stagione per la ginnastica artistica dopo i Mondiali andati in scena ormai un mese fa ad Anversa. La tradizione propone un paio di eventi in Svizzera: dopo il Memorial Gander disputato mercoledì sera a Morges, il circuito della Polvere di Magnesio è sbarcato a Zurigo per la Swiss Cup. La gara a coppie miste è stata vinta dagli USA trascinati da Yul Moldauer e Jade Carey, che in finale hanno battuto il Giappone: il 15.350 alle parallele pari e il 13.700 al volteggio hanno steso Kazuma Kaya (15.200 sugli staggi) e Chiaki Hatakeda (13.075 alla tavola).

L’Italia ha concluso al quarto posto. Manila Esposito e Yumin Abbadini hanno perso la finale per il terzo gradino del podio contro il Brasile. La campana ha ottenuto 13.650 alla trave, mentre il lombardo è caduto al cavallo con maniglie e si è fermato a 12.700. La somma di 26.350 è stata inferiore rispetto al punteggio complessivo dei sudamericani, capace di portare a casa un 13.000 con Julia Soares al corpo libero un 14.350 alle parallele con Patrick Sampaio.

In precedenza gli azzurri avevano perso la semifinale contro il Giappone (13.400 per Manila e 14.300 per Yumin, sempre al corpo libero), inchinandosi per appena due decimi alla coppia asiatica. Nella fase preliminare si erano registrati il 13.950 di Abbadini alla sbarra e il 14.150 di Esposito alla trave, utili per passare il turno e giocarsi il podio.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi