Fantacalcio, tutti gli squalificati in Serie A (3-6 novembre): chi non può giocare nel weekend

Cari amici Fantallenatori, è già tempo di andare a comporre le formazioni in vista dell’11a giornata della stagione 2023-2024, con gli undici titolari da decidere e la panchina da comporre per non correre rischi di giocare in uno in meno. Come sempre, per non sbagliare la composizione, bisognerà fare particolare attenzione agli squalificati. In questo caso gli assenti per sanzione disciplinare saranno 5 (senza contare Pogba e Fagioli out per altre motivazioni). Andiamo a conoscerli nel dettaglio.

GLI SQUALIFICATI DELLA 11a GIORNATA

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Maleh – 1 giornata

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Bani – 1 giornata

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Fagioli – Squalificato per il caso scommesse, Pogba – Sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Natan – 1 giornata

SQUALIFICATI: Paredes – 1 giornata

SQUALIFICATI: Gyomber – 1 giornata

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

SQUALIFICATI: Nessuno

Foto: LaPresse