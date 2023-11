Fabio Fognini si complimenta con gli azzurri per la Coppa Davis: “Forza Italia sempre”

Fabio Fognini è stato indubbiamente il grande assente nel gruppo che ieri sera ha riportato in Italia la Coppa Davis 47 anni dopo l’ultima volta. Il ligure, dopo quindici stagioni da protagonista con la maglia azzurra, è stato infatti escluso dal capitano Filippo Volandri sia nella fase a gironi di settembre che nelle Finali della scorsa settimana a Malaga.

Il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo 2019 non prese bene la mancata convocazione per Bologna, ingaggiando un botta e risposta pubblico con Volandri e compromettendo di fatto il loro rapporto. La scelta del tecnico toscano di rinunciare a Fabio per le Finals di Malaga era a quel punto abbastanza prevedibile, nonostante i buoni segnali forniti dal nativo di Sanremo nelle ultime settimane.

“Fogna”, capace di vincere ieri un Challenger sulla terra rossa di Valencia, ha comunque fatto i complimenti alla squadra per la conquista dell’Insalatiera tramite una storia sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Forza Italia sempre. Bravi!“. Sabato, dopo il successo in rimonta dell’Italia sulla Serbia in semifinale, il 36enne aveva messo un “Mi piace” al post celebrativo su Instagram di Sinner per poi rispondere così al commento positivo di un utente nei suoi confronti: “SOLO (e non solo) “il capitano” non mi ha voluto. Grazie!“.

Durante i festeggiamenti per lo storico trionfo di Malaga, oltre al presidente federale Angelo Binaghi, anche il bolognese Simone Bolelli ha voluto citare il suo storico amico e compagno di doppio ai microfoni di Sky Sport: “A mio fratello, a Fabio, che mi dispiace non sia qua con noi oggi. Ho passato con lui tutti gli anni della Davis. Tutti i miei 15 anni li ho trascorsi in campo con lui e quindi un ringraziamento speciale anche a Fabio. Oggi ho visto che ha vinto il Challenger quindi gli auguro veramente di ritornare ai suoi livelli, che lui merita. Gli voglio mandare un abbraccio enorme“.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it