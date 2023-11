F1, Verstappen batte il record di Ascari e vince anche in Brasile. Sul podio Norris e Alonso, giornata nera per la Ferrari

Max Verstappen si conferma sostanzialmente imbattibile in questo momento sulla lunga distanza in gara e domina anche il Gran Premio di San Paolo 2023, valevole come ventesimo e terzultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Interlagos l’olandese della Red Bull si è portato così a quota 52 vittorie in carriera (a -1 dal terzo posto all-time di Sebastian Vettel), centrando il 17° successo dell’anno e strappando ad Alberto Ascari il record per la miglior percentuale di affermazioni in un singolo campionato.

Prestazione impeccabile e copione praticamente identico alla Sprint di ieri in Brasile per Lando Norris, che regala alla McLaren un secondo posto molto prezioso (anche con il punto bonus per il giro veloce) in ottica Mondiale costruttori senza riuscire però a mettere realmente sotto pressione il tre volte campione del mondo. Staccatissimi tutti gli altri, con Fernando Alonso che torna sul podio su una rediviva Aston Martin battendo in volata la Red Bull di Sergio Perez al termine di un duello meraviglioso.

Quinta piazza e secondo miglior risultato stagionale per il canadese Lance Stroll, a completamento di una giornata molto positiva per la scuderia con sede a Silverstone. Solo 6° Carlos Sainz con una discreta rimonta (approfittando della crisi Mercedes) sulla Ferrari, mentre completano la zona punti Pierre Gasly con l’Alpine, Lewis Hamilton con la Mercedes, Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri ed Esteban Ocon con l’Alpine.

Ritirati ben sei piloti, tra cui il monegasco Charles Leclerc (che doveva partire 2° alle spalle del pole-man) per un crash nel giro di formazione causato da un problema idraulico sulla sua Ferrari SF-23. Da segnalare anche lo spettacolare incidente allo start (con conseguente bandiera rossa) che ha messo fuori dai giochi Kevin Magnussen e Alex Albon, facendo inoltre perdere un giro agli australiani Daniel Ricciardo e Oscar Piastri.

CLASSIFICA GP SAN PAOLO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 4

2 Lando NORRIS McLaren+8.277 4

3 Fernando ALONSO Aston Martin+34.155 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+34.208 4

5 Lance STROLL Aston Martin+40.845 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+50.188 4

7 Pierre GASLY Alpine+56.093 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+62.859 4

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+69.880 4

10 Esteban OCON Alpine1 L 5

11 Logan SARGEANT Williams1 L 4

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1 L 4

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri1 L 4

14 Oscar PIASTRI McLaren2 L 4

15 George RUSSELL Mercedes– 5

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 4

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo– 4

18 Charles LECLERC Ferrari– – –

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– – –

20 Alexander ALBON Williams– – –

Foto: Lapresse