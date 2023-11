F1, Max Verstappen: “Ottime partenze poi gestione delle gomme. Noia? No, bisogna sempre essere concentrati”

Max Verstappen chiude il suo perfetto weekend brasiliano e si aggiudica anche il Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Interlagos il pilota del team Red Bull ha centrato una sontuosa doppietta. Dopo la Sprint Race di ieri, infatti, il tre-volte campione del mondo ha dominato in lungo ed in largo anche la gara lunga, piazzando il successo numero 17 della sua irripetibile annata e il numero 52 complessivo.

Nelle due partenze l’olandese è stato impeccabile, scattando come una furia dalla pole position e, sostanzialmente, conducendo in totale tranquillità la sua gara. Ritmo impossibile per tutti gli altri, e comunque in gestione per lui, quindi successo tagliando il traguardo in solitaria, precedendo un eccellente Lando Norris, quindi Fernando Alonso che battaglia con Sergio Perez fino all’ultimo metro.

Al termine del Gran Premio di San Paolo, il pilota nativo di Hasselt ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da Mark Webber: “La gara di oggi ha visto le partenze come momento importante. Entrambe sono state impeccabili, dopodiché ho gestito le gomme fino alla fine. Siamo andati forte con ogni mescola e, specialmente nello stint centrale, ho avuto modo di costruire un bel gap sugli inseguitori”.

Si rischia la solitudine nella noia di un dominio simile? “Oggi sono andato abbastanza bene, ma non c’è mai da distrarsi un secondo. Bisogna sempre gestire il consumo delle gomme e non puoi perdere la concentrazione”.

Foto: LaPresse