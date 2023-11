F1, cosa è successo a Charles Leclerc: incidente nel GP del Brasile, gara neanche iniziata!

Il GP del Brasile di F1 è finito ancora prima di iniziare per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è incredibilmente andato a sbattere nel corso del giro di formazione, dunque non è neppure riuscito ad andare a posizionarsi sulla griglia di partenza, dove sarebbe scattato in prima fila al fianco del campione del mondo Max Verstappen (Red Bull).

Drama before the start! Leclerc has gone into the barriers on the formation lap #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/4gnA2LFACH — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Dai team radio pare che la vettura di Maranello abbia accusato un problema di natura idraulica, a causa del quale Leclerc ha perso il controllo della monoposto. “Perché sono così sfortunato?“, le parole dello sconsolato classe 1997. La macchina è stata parcheggiata a bordo pista, con il pilota monegasco che ha fatto mestamente ritorno ai box di corsa.

Per la Ferrari si trattava di una grande occasione per provare a recuperare punti sulla Mercedes nell’ottica del secondo posto nella classifica costruttori: alla luce anche della prestazione di ieri nella Sprint Race, un podio appariva alla portata, mentre chiaramente appariva impensabile poter impensierire Verstappen. A questo punto toccherà a Carlos Sainz provare a limitare i danni: lo spagnolo si trova però in ottava posizione dopo l’esposizione della bandiera rossa che ha interrotto la gara dopo tre giri.

L’INCIDENTE DI CHARLES LECLERC

“I lost the hydraulics” A distraught Leclerc tells his Ferrari as he limps back to the pits #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/YFHdP0fBL1 — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Foto: Lapresse