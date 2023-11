F1, Charles Leclerc: “Che gara! La seconda posizione il massimo per noi”

Una gara magica per Charles Leclerc nel Gran Premio di Las Vegas: il monegasco ha conquistato una seconda posizione straordinaria passando Sergio Perez durante l’ultimo giro, riuscendo a conquistare una piazza d’onore più che meritata per la prova che ha disputato. Un Gran Premio spettacolare tra penalità e colpi di scena, vinto come sempre da Max Verstappen.

Queste le impressioni a caldo di Leclerc dopo questo 29° podio in carriera: “Che gara! Mi sono divertito tantissimo e mi dispiace aver concluso solo al secondo posto, ma era la migliore posizione possibile. In partenza è stato complicato perché Max ha perso un po’ di grip all’interno e mi ha spinto all’esterno. Avevamo comunque un buon passo ed eravamo molto forti nel complesso“.

Leclerc che non è stato sicuramente fortunato con l’ingresso della Safety Car: “Abbiamo avuto un po’ di sfortuna con la Safety Car, non siamo rientrati perché non sapevamo neppure cosa avrebbero fatto gli altri, abbiamo mantenuto la posizione in pista ed è stato difficile nel finale con le gomme più vecchie, ma questa seconda posizione è davvero un gran risultato”.

“Mi sono davvero divertito in questo weekend, non è cominciato al meglio, ma poi è andato sempre a crescere. Non poteva esserci gara migliore come prima gara qui a Las Vegas, l’energia che si respira è bellissima e mi sono davvero molto divertito“.

Foto: Lapresse