F1 su TV8, GP San Paolo 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita Shootout e Sprint

L’autodromo di Interlagos assurge ufficialmente al ruolo di “classico” per quanto riguarda le Sprint. Prematuro usare questa definizione per un qualcosa nato nel 2021? Forse. Intanto, però, la pista brasiliana è l’unica ad aver organizzato una mini-gara in ognuna delle tre stagioni di esistenza della competizione di 100 km!

Lo “shoot-out” è invece stato istituito nel 2023. Fino a questo momento, le “mini pole” sono state artigliate da Charles Leclerc (Baku), Max Verstappen (Spielberg, Spa-Francorchamps, Austin) e Oscar Piastri (Lusail). Ovviamente, tale statistica non può essere accomunata alle pole position canoniche, poiché non si sfocia in un GP vero e proprio.

Capitolo vittorie sprint. Max Verstappen ne assomma 6 (Silverstone 2021, Imola 2022, Spielberg 2022 e 2023, Spa-Francorchamps 2023, Austin 2023); Valtteri Bottas è a quota 2 (Monza e Interlagos 2021); mentre si sono imposti 1 volta George Russell (Interlagos 2022), Sergio Perez (Baku 2023) e Oscar Piastri (Lusail 2023). Come si può facilmente evincere dall’elenco, la Ferrari è ancora alla caccia della prima affermazione! Cosa succederà oggi a Interlagos? Per scoprirlo bisognerà seguire la Sprint in TV. Come?

F1 – GP SAN PAOLO 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale della sprint e dello shootout del Gran Premio di San Paolo.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, lo shootout e la Sprint. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta dell’appuntamento brasiliano.

STREAMING – L’evento di Interlagos potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita dello Shootout e della Sprint.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di San Paolo.

PROGRAMMA TV8 GP SAN PAOLO F1 OGGI

SABATO 4 NOVEMBRE

19.30, Differita Shootout

21.30, Differita Sprint

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP SAN PAOLO 2023

SABATO 4 NOVEMBRE

15.00, SHOOTOUT su Sky Sport F1 (207)

19.30, SPRINT su Sky Sport F1 (207)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP SAN PAOLO 2023

La sprint sarà ritrasmessa più volte in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari programmati sono: 21.45, 23.00 di sabato; 0.45; 3.30; 5.00; 6.45; 8.30; 11.30; 12.45 15.00 di domenica.

Foto: La Presse