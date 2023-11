F1 oggi, GP Las Vegas 2023: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 18 novembre, giornata di prove libere 3 e di qualifiche del GP di Las Vegas, penultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista statunitense si assisterà a un time-attack particolarmente interessante. Il circuito cittadino metterà a dura prova i piloti, costretti a gestire al meglio la vicinanza dei muretti e anche le sconnessioni del tracciato.

A questo proposito, quanto accaduto nella FP1 ha condizionato tutte le squadre. In particolare, a rimetterci è stata la Ferrari. Lo spagnolo Carlos Sainz, a causa di un tombino, si è ritrovato la monoposto seriamente danneggiata. Un qualcosa di simile accaduto in passato a Baku, ma inaccettabile nella gestione del week end. In questi termini si è espresso il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur.

Da capire a questo punto come si comporteranno i piloti, non avendo grandi riferimenti, su un circuito nuovo e con il grip tutto da testare. In tutto questo, le basse temperature saranno un altro fattore nella messa a punto della propria macchina.

Il sabato del week end del GP di Las Vegas, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213). Il day-2 del fine-settimana sarà trasmesso in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 vi offrirà la copertura televisiva in differita delle qualifiche e in streaming su TV8.it, mentre le prove libere saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport.

CALENDARIO GP LAS VEGAS F1 2023 OGGI

Sabato 18 novembre (orari italiani)

Ore 05.30-06.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 09.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); in chiaro la copertura delle qualifiche sarà in differita dalle 11.40 su TV8, non delle prove libere affidata in esclusiva a Sky Sport.

Diretta streaming: NOW, SkyGo; differita in chiaro delle qualifiche dalle 11.40 su TV8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 18 novembre

Ore 11.40-13.10 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Foto: LaPresse