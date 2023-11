F1, Shwartzman al posto di Leclerc in FP1 ad Abu Dhabi. Red Bull addirittura con due rookie

Questo weekend Yas Marina ospiterà il Gran Premio di Abu Dhabi 2023, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Venerdì molti team saranno costretti a schierare nella prima sessione di prove libere uno o più esordienti, per rispettare il regolamento a proposito delle ore di guida da garantire ai rookie nell’arco del campionato.

In casa Ferrari, per esempio, Charles Leclerc non disputerà la FP1 lasciando il suo sedile a Robert Shwartzman. Il terzo pilota della Scuderia di Maranello tornerà dunque al volante della SF-23 dopo Zandvoort, quando prese il posto di Carlos Sainz nel primo turno di libere del Gran Premio d’Olanda, con l’obiettivo di fare esperienza e raccogliere dati importanti per il team.

Il driver russo con licenzia israeliana non sarà però l’unico esordiente a scendere in pista ad Abu Dhabi, infatti altre scuderie si trovano nella stessa situazione della Rossa. Strategia anomala per la Red Bull, che ha scelto di attendere l’appuntamento finale di Yas Marina per smarcare i due slot stagionali, schierando Jake Dennis e Isack Hadjar in FP1 al posto dei titolari Max Verstappen e Sergio Perez.

Mercedes getta nella mischia Frederik Vesti, che sostituirà il sette volte iridato Lewis Hamilton, ma ci sarà spazio anche per Patricio O’Ward con la McLaren, Felipe Drugovich con l’Aston Martin, Jack Doohan con l’Alpine, Theo Pourchaire (a un passo dal titolo in Formula 2) con l’Alfa Romeo, Oliver Bearman con la Haas e Zak O’Sullivan con la Williams.

