F1, GP Abu Dhabi 2023: numeri, statistiche, curiosità. È duopolio Max Verstappen – Lewis Hamilton!

La 74ma edizione del Mondiale di F1 giunge al proprio epilogo. Come da consuetudine recente, il sipario calerà negli Emirati Arabi Uniti. Domenica 26 novembre, il Gran Premio d’Abu Dhabi porrà fine alla stagione 2023, cominciata sempre in Medio Oriente, ma dal Bahrain. Yas Marina ospiterà l’atto conclusivo per il decimo anno di fila.

Abu Dhabi è entrata nella geografia del Circus a partire dal 2009, due anni dopo aver stilato un faraonico contratto con Bernie Ecclestone. Giusto il tempo necessario per erigere un monumentale autodromo sull’isola di Yas, collocata a una trentina di chilometri dalla capitale, intitolatasi un GP che ha la particolarità di cominciare con la luce naturale per terminare in notturna.

Quella del 2023 sarà la 15ma edizione del Gran Premio, sempre collocato a fine anno e per quattro volte decisivo allo scopo di assegnare il titolo iridato (2010, 2014, 2016, 2021). Curioso notare come, in ognuna delle quattro occasioni, il Campione del Mondo sia stato differente (Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Max Verstappen)!

VITTORIE

Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 5 volte (2011, 2014, 2016, 2018, 2019). Cionondimeno, va rimarcato come il record di successi consecutivi (3) appartenga a Max Verstappen, trionfatore nel 2020, 2021, 2022. Oltre al britannico e all’olandese, vi è solamente un altro uomo in attività a essere passato per primo sotto la bandiera a scacchi. Si tratta di Valtteri Bottas (2017).

Sul fronte delle squadre, ci troviamo di fronte a un vero e proprio duopolio, poiché Mercedes e Red Bull hanno raccolto 6 affermazioni a testa. Dinamica che non sorprende, alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente. Per la cronaca, l’egemonia bicefala dura ormai dal 2013. Gli unici team capaci di spezzarla sono stati McLaren (2011) e Lotus (2012).

POLE POSITION

Anche la graduatoria delle migliori prestazioni in qualifica è dominata da Lewis Hamilton, riuscito a ottenere 5 partenze dalla casella privilegiata (2009, 2012, 2016, 2018, 2019). Anche in questo caso, Max Verstappen può però vantarsi di detenere il primato di pole consecutive (3; datate 2020, 2021, 2022). Tanto per cambiare, il terzo uomo in attività a essere stato il più rapido sul giro secco è Valtteri Bottas (2017).

Senza stupore, c’è parità assoluta tra Mercedes e Red Bull (6) anche sotto l’aspetto della miglior performance in qualifica. L’unico altro costruttore in grado di ottenere almeno una pole position ad Abu Dhabi è però la McLaren (2).

PODI

L’onnipresente Lewis Hamilton domina anche sul fronte dei podi, avendone raccolti ben 10. Ai suoi cinque successi (2011, 2014, 2016, 2018, 2019), associa anche quattro piazze d’onore (2010, 2015, 2017, 2021) e un terzo posto (2020). Comprendendo il britannico, sono sette gli uomini attualmente in attività a essersi già issati sul piedistallo più ambito di Yas Marina:

10 (5-4-1) – HAMILTON Lewis

5 (3-1-1) – VERSTAPPEN Max

3 (1-1-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-2-0) – ALONSO Fernando

2 (0-1-1) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

PILLOLE

– Lewis Hamilton è l’unico capace di vincere con due team diversi. Il britannico ha primeggiato una volta con la McLaren (2011) e quattro con la Mercedes (2014, 2016, 2018, 2019).

– Il record di vittorie consecutive (6) è detenuto dalla Mercedes, impostasi in ogni edizione dal 2014 al 2020, peraltro con tre piloti diversi.

– In 9 occasioni (64,3%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 13 occasioni (92,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– L’unico pilota non partito dalla prima fila ad aver vinto il Gran Premio di Abu Dhabi è Kimi Räikkönen, che nel 2012 si impose scattando dalla quarta casella.

Va tuttavia rimarcata una singolare inversione di tendenza.

– Nelle prime 6 edizioni (2009-2014), il poleman ha vinto solo 1 volta.

– Nelle ultime 8 (2015-2022), chi è scattato dalla prima casella ha sempre trionfato!

