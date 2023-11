F1, pagelle GP Las Vegas 2023: Leclerc il migliore di giornata, ma la partenza...Verstappen implacabile

Tempo di valutazioni e di pagelle per il GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla circuito cittadino americano si è assistito a una gara molto spettacolare, tra tante emozioni. Un ottimo modo per promuovere questo round in vista del futuro. Di seguito le nostre valutazioni su quanto è accaduto:

PAGELLE GP LAS VEGAS F1 2023

MAX VERSTAPPEN (RED BULL) 9: 18 vittorie stagionali e 53 in carriera, agganciando Sebastian Vettel. Il primo contatto con Las Vegas non era stato dei migliori, ma poi lo spigoloso Max si è ammorbidito grazie all’ennesimo trionfo. Il connubio con la RB19 è qualcosa di incredibile e i numeri lo stanno a certificare. Implacabile.

CHARLES LECLERC (FERRARI) 8.5: lo stacco al via continua a essere poco convincente per lui, ma in curva-1 l’entrata di Max è stata decisamente oltre il limite. Verstappen è entrato in modalità “2021” e i 5″ sono arrivati e per Charles c’è stata l’occasione dal momento che la velocità c’era e il sorpasso ai danni dell’olandese è arrivato, poco prima del suo pit-stop. La Safety Car, però, non ha premiato la strategia e il monegasco per arrivare secondo si è dovuto inventare un sorpasso da straccio di licenza su Perez. Una manovra valsa il titolo di miglior pilota di giornata per gli appassionati.

SERGIO PEREZ (RED BULL) 7: rimonta furiosa quella di Checo, a testimonianza che sul passo gara il pilota c’è. Tuttavia, nel confronto spalla a spalla, manca quel quid e il sorpasso subito da Leclerc pone l’accento su questo. Il podio è un riscontro positivo, ma il terzo gradino ha un sapore un po’ amaro.

ESTEBAN OCON (ALPINE) 7.5: rimonta super anche per il francese dell’Alpine che, messe da parte le polemiche del time-attack con Max Verstappen, ha sciorinato una grande prestazione, suggellata dal quarto posto finale.

LANCE STROLL (ASTON MARTIN) 7: una top-5 per il canadese che sta cercando di reagire a una stagione non propriamente facile. L’essere giunto davanti a Fernando Alonso è un segnale di vitalità.

CARLOS SAINZ (FERRARI) 6.5: il testacoda immediato sembra condannare lo spagnolo a un weekend in cui tutto gira storto. Lo spagnolo ha avuto il pregio di rimanere concentrato e così si è andato a prendere un sesto posto, funzionale alla sfida con la Mercedes nella classifica costruttori.

LEWIS HAMILTON (MERCEDES) 6.5: settimo posto per Lewis e qualche bel sorpasso da parte sua lo si è visto. L’aver preceduto il team-mate è un modo per mostrare il petto, ma dalla Stella a tre punte ci si aspettava molto di più.

GEORGE RUSSELL (MERCEDES) 5.5: partiva dalla terza posizione, ma un po’ la sua velocità e un po’ la strategia non hanno dato seguito a quello che si sperava. Prestazione anonima del britannico.

FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) 5: dopo l’entusiasmo suscitato in Brasile, un nono posto alle spalle di Stroll che desta sensazione. Vedremo come Nando reagirà ad Abu Dhabi.

Foto: LaPresse