F1 oggi, GP Brasile 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 5 novembre, andrà in scena il GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Interlagos assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della particolare conformazione del circuito. Una pista in cui trovare l’assetto è complicato per il layout che richiede un carico aerodinamico medio, considerando l’elevata rugosità dell’asfalto.

Le scuderie infatti dovranno considerare il notevole degrado termico delle gomme e regolarsi di conseguenza sulle strategie. La Ferrari sarà tra le osservate speciali per questa problematica. In passato, la Rossa ha sofferto non poco del consumo delle mescole sulla durata, ben oltre la normalità. Sarà interessante capire se i tecnici del Cavallino Rampante saranno riusciti a porre rimedio a tale criticità.

Se lo augurano il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, consapevoli delle difficoltà. Il favorito sarà sempre lui, Max Verstappen. L’olandese della Red Bull va a caccia della 17ª affermazione della stagione, per porre ancora una volta l’accento sulla sua annata straordinaria. Vedremo se e come Mercedes, McLaren e magari anche Aston Martin sapranno inserirsi.

Il GP del Brasile, terzultimo round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara a partire dalle 21.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa di Interlagos.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2023 OGGI

Domenica 5 novembre (orari italiani)

Ore 18.00 F1, Gara (71 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara dalle ore 21.25.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la differita della gara dalle ore 21.25.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 5 novembre (orari italiani)

Ore 21.25-23.40 F1, Gara (71 giri) – Differita tv in chiaro.

