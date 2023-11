F1 in tv oggi, GP Brasile 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming

Siamo giunti alla domenica del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Dopo la giornata di ieri dedicata alla Sprint Race, sul tracciato di Interlagos andrà in scena la gara lunga (spegnimento dei semafori alle ore 18.00 italiane) che, come sempre, ci regalerà grande spettacolo.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL BRASILE DI F1 DALLE 18.00

Dalla pole position (dopo le qualifiche disputate venerdì) vedremo il solito Max Verstappen (31a pole position in carriera) con il tempo di 1:10.727 con 294 millesimi su Charles Leclerc, quindi terzo Lance Stroll a 617, quarto Fernando Alonso a 690 e quinto Lewis Hamilton a 742.

Sesta posizione per George Russell a 863 millesimi dalla pole position, quindi settimo Lando Norris a 1.260, ottavo Carlos Sainz a 1.264, nono Sergio Perez a 1.594, quindi completa la top10 Oscar Piastri senza tempo.

Il Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponili la differita alle ore 21.30. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP BRASILE OGGI (orari italiani)

Domenica 5 novembre

Ore 18.00 Gran Premio di San Paolo – diretta su Sky Sport 4K (213), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207)

Differita gara su TV8: ore 21.25

Repliche gara su Sky Sport 1 (201): ore 22.00

Repliche gara su Sky Sport F1 (207): ore 21.00 e 00.00

PROGRAMMA GP BRASILE 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse