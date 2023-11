Europei ciclocross 2023 oggi in tv: orario, programma, dove vederli, streaming

Il Campionato Europeo 2023 di ciclocross si concluderà a Pontchâteau, in Francia, oggi, domenica 5 novembre: dopo il Team Relay che ha visto l’Italia quinta venerdì scorso, toccherà alle prove individuali far calare il sipario sulla rassegna continentale.

Alle ore 9.00 toccherà alle donne junior, seguite alle ore 10.00 dagli uomini della stessa categoria. Partiranno poi gli atleti della categoria under 23: alle ore 11.00 la gara femminile, alle ore 12.50 quella maschile. Gran finale con le prove riservate agli élite: alle ore 14.00 il via per le donne, alle 15.10 lo start per gli uomini.

Non sarà possibile seguire gli Europei 2023 di ciclocross in diretta tv, ma la diretta streaming verrà assicurata, per le categorie under 23 ed élite, da eurosport.it e discovery+. Non ci sarà, invece, neppure copertura streaming per la categoria junior.

CALENDARIO EUROPEI CICLOCROSS 2023

Domenica 5 novembre

09.00 Ciclocross, Europei: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Ciclocross, Europei: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Ciclocross, Europei: donne under 23 – eurosport.it, discovery+

12.50 Ciclocross, Europei: uomini under 23 – eurosport.it, discovery+

14.00 Ciclocross, Europei: donne élite – eurosport.it, discovery+

15.10 Ciclocross, Europei: uomini élite – eurosport.it, discovery+

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: per le categorie under 23 ed élite su eurosport.it, discovery+.

Diretta live testuale: per la categoria élite su OA Sport.

Foto: LiveMedia/Antonino Caldarella