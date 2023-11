F1, GP Las Vegas 2023: quando la prossima gara? Orari, programma e tv. Si corre a “Sin City” tra 2 settimane

La Formula Uno riprende fiato dopo aver gareggiato per tre weekend consecutivi, dopodiché vivrà la grande novità del 2023. Il fine settimana del 17-19 novembre sarà dedicato all’attesissimo e pubblicizzatissimo Gran Premio di Las Vegas, che vedrà il Circus impegnato per le strade dell’iconografica città statunitense.

Sarà un evento anomalo, soprattutto per quanto riguarda gli orari locali. L’appuntamento si svolgerà in piena notte, perfettamente in linea con lo stile di vita tenuto in loco; e si comincerà il giovedì sera, perché il Gran Premio si disputerà nella serata di sabato! Cionondimeno, il fuso orario farà sì che in Europa l’evento assuma i connotati di un GP asiatico!

Las Vegas è 9 ore indietro rispetto all’Italia. Dunque ciò che là si svolge la sera di sabato, da noi andrà in scena la mattina di domenica. Il Saturday Night del Nevada coincide con l’alba domenicale italiana. A beneficio di comprensione, dimentichiamo qualsiasi dinamica statunitense e ragioniamo nell’ottica del nostro Paese. Dunque, come seguire il Gran Premio di Las Vegas in TV?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP di Las Vegas, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. A seconda delle scelte editoriali, anche il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita le qualifiche e il Gran Premio. Non è prevista alcuna copertura live in chiaro dell’appuntamento del Nevada.

STREAMING – La corsa statunitense potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Las Vegas.

F1 – PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2023

VENERDÌ 17 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 5.30-6.30, Prove libere 1

Ore 9.00-10.00, Prove libere 2

SABATO 18 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 5.30-6.30, Prove libere 3

Ore 9.00, QUALIFICHE

DOMENICA 19 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 7.00, GARA

Foto: La Presse