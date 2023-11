F1, George Russell: “Rimasto deluso dal mio giro, ma la sesta posizione è un buon punto di partenza”

George Russell si è piazzato al sesto posto in occasione del GP del Brasile, terz’ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Il britannico della Mercedes nello specifico ha rimediato un gap di +0.863 rispetto a Max Verstappen, leader con 1:10.727.

Una prestazione che non ha lasciato soddisfatto il pilota che, in zona mista, ha espresso rammarico per non essere riuscito a realizzare un giro più competitivo: “Sebbene sia stato deludente e frustrante, la sesta posizione non è sicuramente un brutto punto di partenza”.

Russell ha quindi proseguito: “Sono rimasto davvero deluso dal mio giro. In realtà volevo rientrare ai box perché ero fiducioso che sarei stato l’ultimo e sono finito sesto. L’Aston sembra aver ritrovato la forma, il che è stato sorprendente. Speriamo che il nostro passo di gara sia migliore del loro. Mi aspetto che questa sia una gara con due o tre pit stop, quindi tutti devono giocare”.

