F1, Fernando Alonso: “Voci sulla Red Bull? Non mi piace questo gioco, prenderò provvedimenti”

È un Fernando Alonso molto indispettito quello comparso nella giornata odierna per il media day del GP del Brasile, terz’ultimo appuntamento del Mondiale F1 2023. Il pilota dell’Aston Martin è infatti al momento al centro di una grande indiscrezione di mercato che lo collocherebbe al volante della Red Bull a partire dalla prossima stagione, sostituendo così Sergio Perez.

Intervenuto nel classico incontro con i giornalisti del giovedì l’ex Campione del Mondo ha voluto dare una perentoria smentita alle voci, non risparmiando anche un commento polemico riguardo chi le ha alimentate:

“Sono solo voci – ha detto Alonso –normali voci nel paddock, da parte di persone che cercano semplicemente di guadagnare visibilità e questo genere di cose. Ma non mi piace questo gioco. Anche in questa stanza apprezzo che tutti voi siate giornalisti professionisti che sono in Formula 1 da tanti anni e che avete guadagnato il vostro rispetto, così come dovrebbe essere. Quindi, tutte le voci provengono da persone che non sono in questa stanza. Sono qui solo per divertirsi. E penso che non sia divertente“.

In ultimo, l’iberico ha promesso provvedimenti: “Naturalmente questo è quello che stanno facendo, ma mi assicurerò che ci siano delle conseguenze”.

