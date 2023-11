F1, Max Verstappen: “L’anno scorso in Brasile non abbiamo avuto un bel weekend, sarà difficile venirne a capo”

Già archiviato il terzo titolo iridato consecutivo ed il record di successi in una stagione (16), Max Verstappen vuole continuare a vincere e si presenta in Brasile da favorito in vista del Gran Premio di San Paolo 2023, valido come terzultimo round del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull sta mettendo nel mirino il terzo posto di Sebastian Vettel (distante 2 vittorie) nella classifica dei piloti con più affermazioni nella storia della categoria.

“Se vincerò qui in Brasile? Forse, non lo so. L’anno scorso non avevamo avuto un bel weekend qui. Con il formato Sprint inoltre sarà abbastanza difficile venire a capo di tutto, abbiamo alcune idee sul motivo per cui non siamo andati bene nel 2022 ma c’è solo una sessione di prove libere per capire. Qui c’è tanto degrado e curve a bassa velocità in cui la nostra macchina non è fantastica. Un po’ di apprensione? Sì, anche guardando allo scorso anno, quindi cercheremo di fare meglio”, esordisce il figlio di Jos.

“Ho imparato tanto anche in questa stagione. In alcuni weekend impari di più rispetto ad altri. A volte parti subito forte e la macchina è incredibile, quindi a malapena tocchi il set-up, mentre in altre occasioni è un po’ più difficile venire a capo di tutto con la guida e l’assetto. Non tutto va sempre alla perfezione“, prosegue il tre volte campione del mondo.

Quando gli viene chiesta un’opinione sul nuovo format del weekend con la Sprint, Verstappen (da sempre sfavorevole a questa novità) risponde in maniera sarcastica: “È assolutamente fantastico. Troppo divertente… Sono davvero entusiasta per questa nuova Sprint, quindi sono pienamente a favore“.

Foto: Lapresse