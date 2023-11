F1 e MotoGP oggi: orari qualifiche e Sprint Race 18 novembre, tv, programma, streaming TV8 e Sky

Prosegue quest’oggi su due fronti il super weekend di motorsport globale con la Formula Uno di scena sull’inedito circuito cittadino di Las Vegas ed il Motomondiale impegnato a Lusail per il Gran Premio del Qatar 2023. Mentre in F1 l’attesa è tutta per le prove ufficiali con in palio la pole position, in MotoGP vengono assegnati i primi punti del fine settimana con la Sprint Race dopo le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza di entrambe le gare.

Tutte le qualifiche odierne del Motomondiale e la Sprint Race di MotoGP in Qatar saranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro) e Sky Sport MotoGP (qualifiche e sprint della classe regina anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now.

Le qualifiche della Formula Uno a Las Vegas saranno visibili invece in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con diretta streaming su Sky Go e Now. TV8 manderà in onda le prove ufficiali della F1 in differita alle 11.45. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di entrambi gli eventi con aggiornamenti in tempo reale.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Sabato 18 novembre

Ore 5.30 F1, Prove libere 3 a Las Vegas (Usa) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 9.00 F1, Qualifiche a Las Vegas (Usa) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 11.30 Moto3, Prove libere 3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Moto2, Prove libere 3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.00 MotoGP, Prove libere 2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.40 MotoGP, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.50 Moto3, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 16.45 Moto2, Qualifiche a Lusail (Qatar) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 18.00 MotoGP, Sprint a Lusail (Qatar) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA F1 E MOTOMONDIALE OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

