MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP San Marino 2024: Bagnaia al comando, Morbidelli 4°

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior giro nelle pre-qualifiche del GP di San Marino, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Il due volte Campione del Mondo ha rialzato la testa dopo la caduta di Aragon e svetta sul tracciato di casa con il tempo di 1:51.563, facendo di essere in forma eccellente e di puntare a risultati di lusso in terra romagnola.

Il centauro della Ducati ufficiale ha preceduto di 185 millesimi lo spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini), mentre il leader del campionato occupa la terza piazza: lo spagnolo Jorge Martin è attardato di 0.281 con la Ducati Pramac e precede di un solo millesimi il compagno di squadra Franco Morbidelli, eccellente quarto e parso in ottime condizioni.

Enea Bastianini è quinto a 0.382 con l’altra Ducati ufficiale, poi a mezzo secondo troviamo la KTM di Pedro Acosta e la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi. Ottavo Maverick Vinales con la Aprilia, a precedere la Yamaha di Fabio Quartararo e la KTM di Jack Miller. I migliori dieci piloti hanno guadagnato l’ammissione diretta al Q2 delle qualifiche.

Di seguito i risultati e la classifica delle pre-qualifiche del GP di San Marino 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Domani si tornerà in pista per le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza per la Sprint Race del pomeriggio e per il Gran Premio di domenica.

RISULTATI CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP SAN MARINO MOTOGP 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.685 22 23 296.7

2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.870 27 27 0.185 0.185 297.5

3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.966 23 27 0.281 0.096 296.7

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.967 25 25 0.282 0.001 297.5

5 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.067 18 23 0.382 0.100 296.7

6 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’31.203 20 24 0.518 0.136 298.3

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’31.229 22 27 0.544 0.026 297.5

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.301 25 27 0.616 0.072 297.5

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.313 27 30 0.628 0.012 290.3

10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.320 25 27 0.635 0.007 296.7

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.422 18 23 0.737 0.102 297.5

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.433 16 20 0.748 0.011 294.2

13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.434 18 19 0.749 0.001 295.8

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’31.724 25 25 1.039 0.290 296.7

15 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.735 23 24 1.050 0.011 295.0

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’31.779 22 22 1.094 0.044 290.3

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.886 20 24 1.201 0.107 293.4

18 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.908 21 25 1.223 0.022 294.2

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’31.961 21 23 1.276 0.053 295.0

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.208 25 25 1.523 0.247 291.8

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’32.227 16 20 1.542 0.019 295.0

22 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’32.388 24 24 1.703 0.161 294.2

23 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’33.816 19 20 3.131 1.428 291.8

Non classificato

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA