Dove può arrivare Fabio Fognini in classifica a Metz: già otto posizioni guadagnate

Fabio Fognini ha vinto oggi all’esordio nel tabellone principale del Moselle Open 2023 di tennis: a Metz, in Francia, nel torneo di categoria ATP 250, l’azzurro, entrato in main draw grazie ad una wild card, ha già migliorato il proprio piazzamento nel ranking ATP, dove nell’aggiornamento di ieri era 147° con 409 punti. L’azzurro nei sedicesimi ha superato con un duplice 7-6 il brasiliano Thiago Seyboth Wild e, non avendo scarti, ha guadagnato 20 punti, portandosi a quota 429, al 139° posto virtuale.

Agli ottavi l’azzurro conosce già il nome del prossimo avversario: si tratta del kazako Alexander Bublik, numero 5 del seeding, che ha usufruito di un bye all’esordio, essendo stato spostato nella posizione solitamente riservata al numero 1 dopo il forfait a tabellone compilato del danese Holger Rune. Fognini vincendo si porterebbe a 454 punti, al 131° posto virtuale. Nei quarti di finale, invece, potrebbe affrontare in un derby italiano Lorenzo Sonego, numero 6 del seeding, che dopo la vittoria all’esordio sullo statunitense Marcos Giron, domani affronterà agli ottavi il qualificato giordano Abdullah Shelbayh: vincendo, Fognini si proietterebbe a 499 punti, al 126° posto virtuale.

Nel penultimo atto l’azzurro, invece, in un tabellone infarcito di tanti padroni di casa transalpini, incontrerebbe certamente un francese: potrebbe ritrovarsi di fronte il numero 4 del seeding, Ugo Humbert, o, in alternativa, il qualificato Harold Mayot. L’azzurro con un successo salirebbe a quota 559, al 112° posto virtuale. La finale, infine, potrebbe vedere Fognini sfidare uno tra il numero 2 del tabellone, l’australiano Alex de Minaur, e la testa di serie numero 3, il russo Karen Khachanov: trionfando a Metz il tennista azzurro chiuderebbe a 659 punti, ritornando in top 100 ed issandosi 93° posto virtuale.

RANKING ATP FABIO FOGNINI 13 NOVEMBRE

Ranking di lunedì 6 novembre: 409 punti, 147° posto.

Punti da scartare lunedì 13 novembre: 0.

Punti da incamerare lunedì 13 novembre: quelli di Metz (al momento 20).

Ranking dopo la vittoria ai sedicesimi: 429 punti, 139° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria agli ottavi: 454 punti, 131° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria ai quarti: 499 punti, 126° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in semifinale: 559 punti, 112° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 659 punti, 93° posto virtuale.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin