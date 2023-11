Djokovic o Alcaraz per Sinner? I precedenti con il serbo e lo spagnolo

La finale del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis vedrà Jannik Sinner, numero 4, opposto ad uno tra il serbo Novak Djokovic, numero 1, e l’iberico Carlos Alcaraz, numero 2: nei precedenti con i suoi possibili avversari nell’ultimo atto il bilancio è diverso, ma in entrambi i casi l’azzurro ha vinto l’ultima sfida giocata.

Sarebbe il quinto confronto tra Sinner e Djokovic: il serbo ha vinto i primi tre precedenti, dei quali due giocati a Wimbledon. In questa stagione il numero 1 del mondo ha vinto in semifinale in tre set, mentre lo scorso anno si è imposto ai quarti in rimonta dopo essersi trovato sotto di due set. Il primo confronto avvenne a Montecarlo nel 2021, con il serbo vittorioso in due partite. L’azzurro però ha centrato la prima vittoria sul serbo proprio nella fase a gironi delle ATP Finals, vincendo per 7-5 6-7(5) 7-6(2).

Si tratterebbe invece dell’ottavo confronto a livello ATP tra Sinner ed Alcaraz, il nono considerando i Challenger: al momento sul circuito maggiore è in vantaggio l’azzurro per 4-3. Sinner ha vinto gli ultimi due confronti, sempre in semifinale, prima a Miami e poi a Pechino. Nel 2023, invece, Alcaraz aveva vinto la semifinale di Indian Wells. Tre incroci anche nel 2022, con l’azzurro vittorioso a Wimbledon agli ottavi e poi ad Umago in finale, con vendetta di Alcaraz nei quarti di finale degli US Open. Nel 2021 successo di Alcaraz a Parigi-Bercy, con l’iberico vincitore anche nell’unico precedente a livello Challenger, datato 2019.

PRECEDENTI SINNER-DJOKOVIC (1-3)

2023 Nitto ATP Finals Italy Indoor Hard RR Jannik Sinner 7-5 6-7 (5) 7-6 (2)

2023 Wimbledon Great Britain Outdoor Grass SF Novak Djokovic 6-3 6-4 7-6 (4)

2022 Wimbledon Great Britain Outdoor Grass QF Novak Djokovic 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2

2021 ATP Masters 1000 Monte Carlo Monaco Outdoor Clay R32 Novak Djokovic 6-4 6-2

PRECEDENTI SINNER-ALCARAZ (4-3 CIRCUITO ATP, 0-1 CHALLENGER)

2023 Beijing China Outdoor Hard SF Jannik Sinner 7-6 (4) 6-1

2023 ATP Masters 1000 Miami FL, U.S.A. Outdoor Hard SF Jannik Sinner 6-7 (4) 6-4 6-2

2023 ATP Masters 1000 Indian Wells CA, U.S.A. Outdoor Hard SF Carlos Alcaraz 7-6 (4) 6-3

2022 US Open NY, U.S.A. Outdoor Hard QF Carlos Alcaraz 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3

2022 Umag Croatia Outdoor Clay F Jannik Sinner 6-7 (5) 6-1 6-1

2022 Wimbledon Great Britain Outdoor Grass R16 Jannik Sinner 6-1 6-4 6-7 (8) 6-3

2021 ATP Masters 1000 Paris France Indoor Hard R32 Carlos Alcaraz 7-6 (1) 7-5

Challenger

2019 Alicante Spain Outdoor Clay R64 Carlos Alcaraz 6-2 3-6 6-3

Foto: LaPresse