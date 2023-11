DIRETTA MotoGP, GP Lusail 2023 LIVE: a breve le pre-qualifiche! Bagnaia vuole subito la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.58 Tra pochi istanti si parte. Le luci dei riflettori sono la cornice ideale per questo splendido scenario. Sale la tensione a Lusail!

17.55 Inizia ufficialmente il duello tra Bagnaia e Martin. Assicurarsi la top10 è il primo tassello per il prosieguo del fine settimana. Il campione del mondo nelle ultime uscite ha fatto un po’ più di fatica da questo punto di vista. Sarà l’occasione per invertire il trend?

17.52 Si annuncia un turno quanto mai importante. 60 minuti per preparare qualifiche e gare con i piloti che dovranno assolutamente considerare le temperature serali più basse e una pista ancora non del tutto pulita dalla sabbia,

17.49 Molto indietro, invece, le Honda ufficiali con Mir e Marquez ormai costantemente ai margini, con Lecuona e Nakagami che completano un poker davvero deludente nelle ultime 4 posizioni. Che fine ha fatto il colosso nipponico che sapeva solo dominare?

17.46 La prima sessione ha proposto risultati a sorpresa, come spesso capita. Da Raul Fernandez quarto a Franco Morbidelli quinto, mentre Luca Marini completa la seconda fila virtuale al momento. Decisamente più lontano Marco Bezzecchi, 18° dopo un lavoro concentrato sul passo gara

17.43 Francesco Bagnaia, invece, si è fermato in terza posizione ma ha davvero impressionato. Il campione del mondo ha completato 17 giri, tutti con lo stesso treno di gomme hard. Per lui ottimi crono e una progressione eccezionale. Sul fronte del passo gara sembra davvero già prontissimo…

17.40 Per quanto visto nella prima sessione le Ducati sono pronte, come spesso capita, a fare la voce grossa. Jorge Martin ha centrato il miglior tempo e ha subito voluto mettere le cose in chiaro nei confronti di Pecco Bagnaia. Lo spagnolo nelle ultime settimane appena scende in pista stampa sempre il crono di riferimento…

17.37 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA NEL PRIMO POMERIGGIO

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’56.393 14 17 345.0

2 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’56.565 14 15 0.172 0.172 342.8

3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’56.622 17 17 0.229 0.057 347.2

4 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’56.685 16 16 0.292 0.063 340.6

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.804 14 17 0.411 0.119 342.8

6 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’56.819 14 14 0.426 0.015 343.9

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’56.820 14 14 0.427 0.001 346.1

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’56.830 13 16 0.437 0.010 342.8

9 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’56.885 16 16 0.492 0.055 342.8

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.894 16 18 0.501 0.009 343.9

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.961 17 17 0.568 0.067 342.8

12 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’56.975 10 13 0.582 0.014 340.6

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.060 17 18 0.667 0.085 340.6

14 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’57.096 12 12 0.703 0.036 340.6

15 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’57.606 14 19 1.213 0.510 341.7

16 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’57.835 9 13 1.442 0.229 340.6

17 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.982 6 16 1.589 0.147 343.9

18 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’58.071 16 16 1.678 0.089 347.2

19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’58.177 15 15 1.784 0.106 342.8

20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’58.193 17 17 1.800 0.016 338.5

21 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’58.344 16 18 1.951 0.151 340.6

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’00.429 4 13 4.036 2.085 337.5

17.34 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI MOTOGP 2023

1 BAGNAIA Francesco [ITA] 412

2 MARTIN Jorge [SPA] 398

3 BEZZECCHI Marco [ITA] 323

4 BINDER Brad [RSA] 254

5 ZARCO Johann [FRA] 200

6 ESPARGARO Aleix [SPA] 198

7 VIÑALES Maverick [SPA] 175

8 MARINI luca [ITA] 171

9 QUARTARARO Fabio [FRA] 156

10 MILLER Jack [AUS] 156

11 MARQUEZ lex [SPA] 149

12 DI GIANNANTONIO Fabio [ITA] 100

17.31 Si gareggia, come tradizione, sulla pista di Lusail, una delle più conosciute da team e piloti anche perchè spesso sede dei test pre-stagionali. La pista, nata nel 2004, presenta 5.419 metri di lunghezza, 16 curve e il lunghissimo rettilineo del traguardo (1.068 metri) dove i giochi di scie sono davvero all’ordine del giorno.

17.28 Le pre-qualifiche che stiamo per vivere, infatti, andranno a comporre la top10 che domani potrà evitare la Q1 in occasione delle qualifiche, evitando quindi i rischi di una partenza dalla pancia del gruppo.

17.25 Siamo giunti al diciannovesimo e penultimo appuntamento del campionato nella classe regina e ogni turno o sessione è importante. Nei prossimi 60 minuti metteremo il primo mattoncino di questo fondamentale weekend.

17.20 Buongiorno e bentornati a Lusail, tra 40 minuti esatti prenderanno il via le pre-qualifiche del GP del Qatar.

Come seguire le prove libere in tv/streaming – I precedenti di Francesco Bagnaia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche del GP del Qatar, diciannovesimo penultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Lusail, si inizierà a fare sul serio dato che si andrà a decidere la top10 che eviterà la Q1 nelle qualifiche di domani.

Tutto l’attenzione sarà ben fissa sul duello mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Il pilota della Ducati ufficiale arriva all’appuntamento con 14 lunghezze di margine sullo spagnolo. Pecco è riuscito a invertire la tendenza in Malesia e questo aspetto, da un punto di vista psicologico, potrebbe fare la differenza. Vedremo se i riscontri sul tracciato qatariano confermeranno questa trend.

Sarà interessante anche capire in che modo eventualmente Bagnaia potrà essere “aiutato” da altri. La prestazione di Enea Bastianini a Sepang, tornato alla vittoria dopo tanti problemi fisici e tecnici, potrebbe essere una nota positiva per il campione del mondo in carica, in quanto il romagnolo potrebbe togliere dei punti a Martin, costretto a inseguire in questa fase. Da capire se KTM, Aprilia, Yamaha e Honda sapranno inserirsi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche GP del Qatar, penultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press