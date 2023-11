Curling, Stefania Constantini e compagne battono anche la Danimarca e si candidano per le semifinali

L’Italia femminile non si ferma più. La Nazionale ha infatti vinto la sua terza partita di seguito ai Campionati Europei 2023 di curling, rassegna continentale in fase di svolgimento in Scozia, precisamente ad Aberdeen. Dopo il successo con le padrone di casa infatti le azzurre hanno regolato anche la Danimarca, passando con il risultato di 6-9 e lanciandosi verso le semifinali.

Un successo di fondamentale importanza per Stefania Constantini e Co, brave ad entrare in partita già con il giusto piglio, marcando due punti grazie a dei rilasci chirurgici realizzati ad hoc dalla nostra skip. La risposta delle nordiche arriva, ma non è particolarmente efficace: al secondo end infatti le avversarie mettono a referto appena un timbro, lasciando la mano alle nostre ragazze, autrici di un terzo turno da manuale in cui, stone dopo stone, apparecchiano la tavola per portare a casa tre punti.

Sul parziale di 5-1 la Danimarca tenta la risalita al quarto end, accorciando le distanze con due unità, merito soprattutto della precisione di Dupont. L’Italia però rimane concentrata, liberandosi da un buon gioco di guardie e scappando sul 7-3 alla fine del quinto end, risultato che consente una gestione un po’ più calma.

La rincorsa danese viene bloccata da un erroraccio di Dupont che, giunta al sesto end, non va oltre il punto. Tuttavia, complice una giocata di Constantini non andata a buon fine, le danesi riescono a rubare la mano al settimo, avanzando ancora di un sigillo ed arrivando quindi a -2 dall’Italia.

Ma nel momento più complicato le nostre ragazze scacciano via gli spettri. All’ottavo round Stefania Constantini si inventa una magia delle sue, dando avvio a una nuova fuga segnando due punti. Dupont e compagne non si arrendono, decidono di rimanere in partita e mettono nel tabellino un altro punto, ma sarà un tentativo di risalita vano: malgrado la mano rubata sul finale, le danesi saranno costrette ad accontentarsi del 9-7, arrendendosi a una superiorità netta da parte dell’Italia, adesso già con la testa all’Estonia (inizio ore 17:00), per rimanere ai vertici della classifica del round robin.

Ricordiamo che le azzurre infatti al momento occupano la seconda posizione con una sconfitta e tre vittorie, stesso bottino della Svezia. Soltanto la Svizzera, a punteggio pieno, ha fatto meglio.

Foto: LaPresse